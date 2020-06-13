Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Elazığ’dan Malatya istikametine gelen bir yük treni ile Malatya’dan Elazığ istikametine giden başka bir yük treni, gece 02.00 sularında Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi Karabağlar mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, makinist Mahmut Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Makinistler; Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş, Halil İbrahim Alkan yaralandı. Yaralı makinistler, tedavi altına alındı. Makinist Sami Atalay kazayı hafif yaralarla atlattı.

KAZA NASIL OLDU?

Ankara’ya ulaşan bilgilere göre kaza şöyle gelişti: Kazaya karışan trenlerden birinde makine arızası meydana geldi. Sevk amiri ya da şefi, arıza üzerine söz konusu trenin sevkini iptal etti. Diğer trene yol verdi.

AYNI HAT ÜZERİNDE YOL ALDILAR

Bu arada makine arızası giderildi. İddiaya göre söz konusu tren, sevk iptalinden haberi olmadığı için hareket etti. Aynı hat üzerinde karşılıklı yol alan iki tren, bir süre sonra kafa kafaya geldi. İki tren çarpıştı ve 1 makinist yaşamını yitirdi.