Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama!

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Kayseri'de yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür şu açıklamada bulundu: "Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde.

"GEÇMİŞTE BÜYÜK DEPREMLER ÜRETTİ"

Bu zon Kuzey Anadolu Fayı'ndan (KAF) ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer 8 olmuştur. 1717 depreminde, 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de, 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir.

"FAY PARÇALARININ KIRILMASINA NEDEN OLUYOR"

Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhası'nın bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor.

"BEKLENTİM KÜÇÜK BOYUTLU DEPREMLER"

Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır."