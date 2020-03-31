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İtalya'da son 24 saate koronavirüs kaynaklı 837 can kaybı!

Son dakika... İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi

31.03.2020 - 19:13 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428’e yükseldi.

Ülkede 5 hafta önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

İtalya'da koronavirüs vaka sayısının 77 bin 635’e ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 105 bin 792’ye çıktığını bildirdi.

Borrelli, dün 14 bin 620 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1109'luk artışla 15 bin 729'a ulaştığını kaydetti.

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 837 kişi artarak, 12 bin 428'e yükseldiğini açıkladı.

Sivil Savunmanın verilerine göre, yeni eklenen vaka sayısı bugün 2 bin 107 olurken, dün bu sayı 1648 idi.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 506 bin 968 kişiye test yapıldı.

Bu arada, ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetimi’nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da dün 347 yeni vaka kaydettiklerini, bugün bu sayının 235’e gerilediğini belirterek, yayılmanın frenlendiğini söyledi.

Gallera, dün 458 olan kayıp sayılarının bugün 381’e gerilediğini ifade etti.

66 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ 

Basında yer alan haberlerde, Kovid-19’la mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 3’ünün daha virüse yenik düştüğü bildirildi. Salgının başından bu yana toplamda 66 doktor hayatını kaybetti.

İSPANYA, GÜNLÜK ÖLÜ SAYISINDA İTALYA'YI İLK KEZ GEÇTİ 

İtalya’nın bugün açıkladığı ölü sayısı (837),ilk kez İspanya’nın açıkladığı ölü sayısının (849) gerisinde kaldı.

İspanya, günlük bazda vaka artışında İtalya’yı daha önce geride bırakmıştı.

 

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