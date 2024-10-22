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İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir kumaş deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

KUMAŞ DEPOSUNDAN ALEVLER YÜKSELDİ AA'da yer alan habere göre Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN BİR İŞ YERİNE SIÇRADI Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı. REKLAM

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.