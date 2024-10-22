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        Haberler Gündem 3. Sayfa son dakika haberleri İstanbul'da kumaş deposunda yangın! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kumaş deposunda yangın!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:20
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        İstanbul'da kumaş deposunda yangın!
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        İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir kumaş deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

        KUMAŞ DEPOSUNDAN ALEVLER YÜKSELDİ

        AA'da yer alan habere göre Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        YANGIN BİR İŞ YERİNE SIÇRADI

        Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

        Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı.

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        MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

        Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

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