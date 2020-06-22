İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle bir dönem azalan hava kirliliği oranı, normalleşme süreciyle beraber yüzde 38 arttı. Vatandaşların koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde evde kalması ve araç kullanmaması, o dönemde kentteki havanın kalitesini iyileştirdi ve kirliliğin azalmasına neden oldu.
AZOTDİOKSİT ORANI ARTTI
AA'da yer alan habere göre normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber insanların dışarıdaki etkinliğinin artması bir dönem azalan hava kirliliğinin yeniden artmasına yol açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, mart, nisan, mayıs ayıyla kıyaslandığında yüzde 38 arttı.
"HAVA KİRLİLİĞİ BİR DÖNEM İYİLEŞMİŞTİ"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, İstanbul'da koronavirüs salgını tedbirleriyle beraber hava kirliliği oranının bir dönem iyileştiğini söyledi.
"İSTANBUL'DAN ULUDAĞ GÖRÜNÜYORDU"
Hava kirliliğinin azaldığı dönemde açık havada İstanbul'dan Uludağ'ın rahat bir şekilde görüldüğünü belirten Toros, "Mart, nisan, mayıs ayında İstanbul'da hava kirliliği büyük oranda azalmıştı. Çünkü insanlar koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalıyor, araç pek kullanmıyordu" diye konuştu.
"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR"
Toros, modern hayatın önemli kirleticilerinden azotdioksitin daha çok fosil yakıtların yanması sırasında atmosfere salındığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Araçlar, sanayi tesisleri ve enerji santralleri en önemli azotdioksitlerin kaynağıdır. Önemli bir kirletici olan azotdioksit göz ve solunum yolu hastalıkları, akciğerlerde iltihaplanmalara karşı bağışıklığı azaltabilmektedir. İnsan sağlığının korunması için Çevre ve Şehircilik ve Avrupa mevzuatlarına göre NO2 saatlik ortalamasının 200 µg/m3 değerinin altında olması gerekiyor."
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