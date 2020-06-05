İHA

Güvenlik güçlerinin, yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar aralıksız sürerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu sabah saatlerinde önemli bir açıklamada daha bulundu.

HAVA HAREKATIYLA VURULDU

İHA'da yer alan habere göre MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.