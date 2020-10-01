İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı güvenli listeden çıkardı!

Reuters

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye ve Polonya'nın, İngiltere'nin karantina listesine eklendiğini açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Shapps, " Edindiğimiz son bilgilere göre, Polonya ve Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkarıyoruz. Bu da bu ülkeden gelenlerin iki hafta boyunca kendi kendilerini tecrit etmesi gerekeceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Shapps, Karayipler'in Sint Eustatius, Saba ve Bonaire adalarından gelecek yolcuların da 14 gün boyunca karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere, Türkiye ve Polonya'yı yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" arasına ekledi. Türkiye'den İngiltere'ye gidecek kişilerin 14 gün süreyle tek bir adreste kendilerini karantina altına almalarının gerektiği belirtildi.