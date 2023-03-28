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İnek otlatma kavgası! Katil komşu!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde komşu iki aile arasında 'merada ineklerin otlatılması' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 45 yaşındaki İbrahim Katmuş hayatını kaybetti. Jandarma olaya karışan şüphelilere yakalamak için çalışma başlattı

Giriş: 28.03.2023 - 13:58 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Şanlıurfa haberleri
İnek otlatma kavgası! Katil komşu!
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DHA

Şanlıurfa'da, akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. Akçakale ilçesindeki Aksahrınç Mahallesi'nde, komşu 2 aile arasında 'merada ineklerin otlatılması' yüzünden tartışma çıktı.

TAŞLI, SOPALI ÖLDÜREN KAVGA

DHA'da yer alan habere göre tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Katmuş (45) ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Katmuş, hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Jandarma, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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