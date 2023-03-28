İnek otlatma kavgası! Katil komşu!

Şanlıurfa'da, akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. Akçakale ilçesindeki Aksahrınç Mahallesi'nde, komşu 2 aile arasında 'merada ineklerin otlatılması' yüzünden tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Katmuş (45) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Katmuş, hayatını kaybetti.

Jandarma, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.