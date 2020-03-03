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Tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırının ardından bölgede başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' 81 ilde tüm kesimlerden büyük destek var. Destek için gönüllü askerlik yapmak isteyenler de T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunuyor. Harekattan bu yana CİMER' başvuru yağıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, o başvuru mesajlarından bazılarını Twitter'dan paylaştı. Altun, vatandaşların, askerlerimize cephede gönüllü canlı kalkan olup, hizmet etmek istedikleri o mesajları paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin."

İşte CİMER'e yapılan askerlik başvurularından bazıları:

- Başlatmış olduğumuz Bahar Kalkanı Operasyonuna gönüllü olarak katılmak istiyorum. Devletimin dünyanın hangi yerinde askere ihtiyacı olursa oraya gönüllü yazılmak istiyorum. Kanunen uygunsa eğer Suriye Milli Ordusu saflarına katılıp, Mehmetlerimizin mühimmatını taşır, onlara erzak taşır, kamuflajlarını yıkar botlarını temizlerim. Ülkem için canımı vermeye askerlerimizin hizmetçisi olmaya hazırım.



- Sınır ötesi operasyonda gönüllü yer almak istiyorum. Şehadeti çok görmeyin Allah aşkına... Devletim emretsin diye gözüm yaşla bekliyorum. Uzun kelam edemiyorum telefonunuzu bekliyorum. Allah a emanet olun...



- Gönüllü olarak orduya katılmak istiyorum. Rabbim askerimize güç kuvvet versin. Kimsem yok. Devlet büyütüp yetiştirdi. Devlete borcumu ödemek istiyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

- Cumhurbaşkanından tek isteğim biz bayanların da gönüllü askere gidebilmesi için bir yasa çıkarması. Vatanımız bu elim günlerdeyken evimizde rahat bir şekilde oturup, yemek yiyip, uyumak bile şu anda bize zulüm geliyor. Elimiz silah tutmasa bile en azından askerlerimizin yemeklerini yapar, çoraplarını yıkarız bu can-ı gönülden isteğimin dikkate alınmasını rica ediyorum; hiç değilse başımı yastığa rahat koyabilmek adına…



- Sayın Büyük Başkomutanımız ve Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına mesajımdır. Gönüllü olarak Suriye'nin sınır bölgesinde askerlik yapmak istiyorum. Kefenimizi giydik bekliyoruz. Hiçbir şey yapamasam bile komutanlarımın çantalarını, malzemelerini, botlarını temizlerim. Millet ve devlet el ele olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. La galibe illallah.



- Suriye'de yapılan operasyonlarda gönüllü sivil halk olarak destek vermek istiyorum. Kanımın son damlasına kadar devletim için, vatanın bölünmez bütünlüğü için, ezanımızın ve Kur'an'ımızın susmaması için, bayrağımızın inmemesi için sonuna kadar mücadele etmeye varım. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ben bir kadınım; yeri geldi mi elim silah tutar vatanım için, yeri geldi mi yemek yaparım, yeri geldi mi malzeme taşırım. Rabbim devletimizin, askerimizin, ülkemizin yar ve yardımcısı olsun düşmana fırsat vermesin.



- Cumhurbaşkanım, ben gönüllü olarak askere gitmek istiyorum; İdlib'e savaşmaya… Sizden para pul istemiyorum, maaş istemiyorum. Benim eşime baktınız mı, annemi babamı ziyaret ettiniz mi yeterli. Cumhurbaşkanım sizden bunu istiyorum. Allah'ın izniyle ben de şehadet şerbetinden içmek istiyorum. Bunu benden esirgemeyin. Arz ederim.

- Allah rızası için alın beni askere alın. Orada kardeşlerim şehit olurken benim burada durmam kanıma dokunuyor. Allah rızası için gönderin beni. İdlib'e gönüllü olarak gitmek istiyorum. Allah rızası için gönderin beni. Kanıma dokunuyor. Sadece vatanıma hizmet edeyim Allah rızası için.



- Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Elimden gelse ya da münasip görülürse askerimin önünde gönüllü kalkan olurum. Onların ayağına taş değmemesi uğruna ölürüm. Adres bilgilerim sizde mevcut. Gel dediğiniz anda kapıdayım.



- Gönüllü olarak askere gitmek istiyorum. Yerimizde duramıyoruz. Canımız feda. Allah aşkına kim okuyorsa… Allah devletimize milletimize zeval vermesin.



- Merhabalar yetkili… Bizler gönüllü, bir kuruş bile para almadan askerlik yapmak istiyoruz. Bunun için başvuru yeri açılmasını ve değerlendirilmesini istiyoruz. Ölen şehitler görevlerini yaptı. Sıra bizlerde. En azından bire bir bile temizlemek yeter.



- Sayın Cumhurbaşkanım; Terörle mücadele esnasında yaralanarak gazi olan emekli bir Jandarma Astsubayı'yım. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum kahraman ordumuzun Suriye'de ve özellikle son günlerde icra edilen Bahar Kalkanı Operasyonundaki kahramanlıklarını imrenerek ve gururla takip ediyor, yanlarında olamadığım için üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım Allah'ıma bin şükür elim ayağım tutuyor ve her ne kadar gaziliğim sebebiyle hızlı koşamasam bile yürüyebiliyorum. Devletim beni böyle zor günler için yetiştirdi. Komando kursu gördüm. İç güvenlik harekat kursu gördüm. Defalarca komando yetiştirdim. Yetiştirdiğim askerlerle terörle mücadelede görev yaptım. Şimdi de emriniz olursa Bahar Kalkanı Harekatı’nda gönüllü olarak elimden geldiğince devletime ve milletime hizmet etmek istiyorum. Kahraman Mehmetçiklerimiz orada şehit olurken evde oturmak gücüme gidiyor kanma dokunuyor. Emirlerinizi bekliyor, Böyle zor zamanlarda Cumhurbaşkanımız olmanızdan dolayı Allah'a şükrediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.