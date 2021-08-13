Bakan Soylu sel bölgesinde

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindek gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, afeti yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yangın bölgesinden bakanlarla afet bölgelerine intikal ettiklerini belirten Soylu, Bozkurt'taki tabloyu gördüğünde etkilendiğini dile getirdi.

"GÖRDÜĞÜM EN AĞIR SEL FELAKETİ"

Bozkurt'taki tabloyu, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek." diye konuştu.

Bakan Soylu, Türk Hava Kuvvetleri, jandarma, emniyet, AKUT ve sahil güvenlik ile sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin el birliğiyle çalıştığını belirterek, yaklaşık 850 vatandaşın kurtarıldığını, önemli bir kurtarma faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmalarının detaylarına değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu kurtarmalarda hasta, yaşlı, çocuk var. Aileler, bebekler, hamile var. Bunu ezberleyerek söylüyor değilim, her birini yaşadığımız için söylüyorum. Akşam 20.00'ye kadar yine arama kurtarma çalışmaları devam etti. Özellikle burada yani Bozkurt'ta arama, kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün. Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem de arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada ihbarlar var, bu ihbarlarla ilgili de çalışıyoruz. En son hemen yolun, derenin karşı tarafından 8 vatandaşımızı bir ihbar neticesinde alabilme kabiliyetine sahip olduk yani bu ilçe ikiye bölündü. Yani ilçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim, ulaşım bu sabah 05.00'e kadar yoktu. Şimdi ulaşım da bir köy yolu üzerinden sağlanabildi yani iki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor."

"DEVLET BU YARALARI SARACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Devlet, bu yaraları sarana kadar buralarda olacak. Devlet, devletliğini gösteriyor, burada da gösterecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir endişesi, şüphesi, kaygısı olmasın. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

Bölgede altyapı hasarlarının çok olduğuna işaret eden Soylu, "Türkiye'nin birçok kurum ve kuruluşundan hem buraların eski haline kavuşabilmesi için araçlar, vidanjörler ve bütün bu suyun çekilebilmesi için iş makineleri, aynı zamanda da vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılaması için birçok destek buraya akıyor." diye konuştu.

Gelen ihbarlarla her yere ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Kastamonu'da sadece burada Bozkurt'ta değil, diğer bir iki ilçemizde de toplam 15, 2 de Sinop'ta kaybımız var. Vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda ailelerine, yakınlarına ülkemize başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yine burada can havliyle çalışan arama kurtarma ekiplerimize, ekiplerimize destek olan hemşehrilerimize de minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hasar ve zarar tespit çalışmaları başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır."

"DEVLET DEVLETLİĞİNİ BURADA DA GÖSTERECEK"

Bakan Soylu, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini vurgulayarak, yöre halkının olaydan çok etkilendiğine işaret etti.

Bunun kolay bir travma olmadığını söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Devlet, bu yaraları sarana kadar buralarda olacak. Devlet, devletliğini gösteriyor, burada da gösterecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir endişesi, şüphesi, kaygısı olmasın. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz. Çok yardım etmek isteyenler var. Bizim bir usulümüz gelişti. Tüm Türkiye'den vatandaşlarımızdan bu usule yönelik yöntemin devam etmesinin doğru olduğunu düşündüğüm için hem destek hem de bizi anlayışla karşılamalarını istirham ediyoruz."

Ayni ve nakdi yardımların AFAD üzerinden koordine edileceğini bildiren Soylu, AFAD'ın bunu bugüne kadar başarılı şekilde yönettiğini ve yardımların yerinde tüketildiğini belirtti.

Soylu, kayıplar için çok üzüldüklerini ifade ederek, hasarların ve karşı karşıya kalınan mağduriyetlerin el birliğiyle giderileceğini söyledi.

"AYNISI GEÇEN SENE DERİLE'DE DE OLMUŞTU"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Maalesef son günlerde bu çok yapılıyor. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz insanlar, vatandaşlarımızın en nazik zamanlarında en nazik noktaları üzerinden hem provokasyonu hem de istismarı bir vesileyle ortaya koyuyorlar. Zaten patlamış olsaydı bugüne kadar 50 defa, 'Bunun sorumlusu sizsiniz' diye önümüze koyarlardı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu da bir bilgilendirme açısından söylüyorum ama burada gezdiğimde anlıyorum ki bu iş burada tutmuş. Vatandaşlarımız bana 'HES patladı' diyor. Bir baraj olacak da siz kapak açacaksınız o baraj boşalacak yukardan aşağı gelecek. Ben de bunu izah etmeye çalışıyorum. Böyle bir mekanizma yok, hazne yok. Hakikaten yağmur çok güçlü bir yağmurdu. Aynısı geçen sene Derile'de de olmuştu. Orada böyle bir mekanizma da yok."

Selin oluş şekliyle ilgili bir değerlendirmede bulunduklarını anlatan Soylu, "Biz arkadaşlarımızla bunun nasıl olmuş olabileceği konusunda bir değerlendirme yaptık. Burada bir köprü var. Yukardan aşağı gelen tomruklar köprü önünde barajlama yapıyor. Ondan sonra hem sağa hem sola ciddi bir şekilde şehrin içerisine akım oluyor. O rusubat ve tomruk böyle bir sürecin oluşmasına sebebiyet veriyor." ifadesinde bulundu.

Yaraları saracaklarının altını çizen Soylu, "Belki hüzünlerini silemeyiz, belki hatıralarını geri getiremeyiz ama gelecek nesillerimizin daha güvenli, yaşadıklarında mutlu olacakları bir Bozkurt ve diğer ilçeleri oluşturabilme kabiliyetine sahip olan bir devletimiz ve gücümüz var." dedi.