İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü.

İHA'nın haberine göre, Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki bir evde, dün gece 3 arkadaş aşırı alkol aldı. Ev sahibi A.B., silahını çıkartarak, Selin K.'ye hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı. A.B., boş zannettiği silahı, arkadaşı S.D.'nin kız arkadaşı Selin K.'nin başına dayayarak tetiğe bastı.

Kanlar içinde yere yığılan Selin K. hayatını kaybetti. Olayın öğrenilmesi ile birlikte şüphelileri yakalayan polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili A.B. ve akılalmaz bir şekilde hayatını kaybeden Selin K.'nın sevgilisi S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularının devam ediyor.