Eda'yı iple boğmuştu! İşte caninin cezası!

DHA'da yer alan habere göre dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek (37), iddiaya göre sevgilisi Eda Evli (22) ile alkol aldı.

Daha sonra eve gelen Şimşek ve Evli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eda Evli, cep telefonuna indirdiği KADES uygulaması ile polise haber verdi.

Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'in haksız tahrike ilişkin savunmalarını kabul etmedi.

Sinan Şimşek hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. 4'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek, SEGBİS aracılığı ile katıldı.