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Eda'yı iple boğmuştu! İşte caninin cezası!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı sevgilisi 22 yaşındaki Eda Evli'yi iple boğduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan 37 yaşındaki Sinan Şimşek, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 07.03.2023 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
Eda Evli'yi iple boğan Sinan Şimşek müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
Eda'yı iple boğmuştu! İşte caninin cezası!
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DHA

Ordu'da olay, Altınordu ilçesinde 24 Mart 2022 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi.

DIŞARDA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

DHA'da yer alan habere göre dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek (37), iddiaya göre sevgilisi Eda Evli (22) ile alkol aldı.

EDA, KADES İLE POLİSE HABER VERDİ

Daha sonra eve gelen Şimşek ve Evli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eda Evli, cep telefonuna indirdiği KADES uygulaması ile polise haber verdi.

POLİSE KAPIYI AÇMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı.

DÖVÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Dövüldüğü belirlenen Eda Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İPLE BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ

İncelemede genç kadının iple boğulduğu tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Sinan Şimşek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME"

Sinan Şimşek hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. 4'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek, SEGBİS aracılığı ile katıldı.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNE" RET

Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'in haksız tahrike ilişkin savunmalarını kabul etmedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tahrik indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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