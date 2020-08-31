Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rusya'ya gitti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir" ifadeleri kullandı.