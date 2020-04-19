Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü!

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, Koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kalmışlardır." ifadeleri kullanıldı.