Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret ederek, Fransa’nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini belirtti.

Türkiye’nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti.

Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Fransa’dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade ederek, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Liderler Zirvesi’nden Türkiye’ye ilişkin yapıcı diyalog ve iş birliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti.

MACRON'DAN AVRUPA'YA TÜRKİYE MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye konusundaki tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini söylemişti.

Macron, "Avrupalılar olarak daha net ve açık olmalıyız. Türkiye'nin halkı ve milletine karşı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetine karşı. Onun bugün kabul edilemez tutumları var ki bunların bazılarını söyledim." diyen Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A SERT TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsim olarak anmak istemiyorum ama anmaya mecburum, benimle çok uğraşıyor. Diyor ki, benim Türk milletiyle değil ama Erdoğan'la sıkıntım var. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca sana söyledim. Sen tarih de bilmiyorsun. Fransa tarihini bilmiyorsun. Afrika'nın tarihi Fransa'nın da tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Bize insanlık dersi veremezsiniz. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu dahi kanatmadık. Oralarda nasıl destek, nasıl yardım veririz bunları yaptık.

Ey Macron sen ne yaptın? Senin dirsek temasında oldukların ne yaptı? Şu anda burada, adalarda vs. Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Bazı kendisine destek vereceğini vaat edenlere güveniyor, onlarla beraber adaların etrafında dolaşıp duruyorlar. Yanlış yapıyorsunuz. Bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız. Biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Gerektiğinde her türlü mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık." ifadelerini kullanmıştı.