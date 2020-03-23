Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, koronavirüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.