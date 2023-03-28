Çöp evden ağlama sesi duyuldu! Kız çocuğu bulundu!

"Fatma G. en üst katta oturuyor. Komşularımla iftar yemeği yediğimiz sırada çocuk ağlama sesi duymaya başladık. Üst katta oturan birkaç Afganlı var. Onlar da ses duyduğunu ve Fatma G.'nin oturduğu binayı kontrol etmemizi söyledi. Biz Fatma G.'yi telefonla aradık, açmadı. Mesaj atmayı denedik. Sonra yine ulaşamayınca en son kendi kapısını 'haneye tecavüz' suçu sayılacağı için açmadık. Yan daireden terasa çıkıp, duvarı atlamak zorunda kaldık. Balkon kapısı açıktı. Hani içeriye girmemize bence gerek bile yoktu. Çünkü her yer çöptü. Sonrasında biz içeriye girer girmez çocuğu gördük. Sağlık ekiplerini aradık. Bence iki haftadır öyle olduğunu söylüyor, ama iki haftalık bir mesele değil o yukarısı.''

"BAKICIDA OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU"

Minik A.'yı bir süredir görmedikleri için sürekli Fatma G.'ye çocuğunun nerede olduğunu sorduklarını ifade eden Üçel, ''Çünkü çocuk o kadar bitkin bir haldeydi ki, biz son iki aydır çocuğu soruyoruz. Bakıca olduğunu, rahatsız olduğunu söylüyordu. Ailesi de kendisine ulaşamadığı için çocuğu arıyordu. Ailesine, görüntülü telefonda çocuğu göstermemek için telefonunun bozuk olduğunu söylemiş herhalde. Fatma G.'nin eşinden ayrılmıştı ve eşi Almanya'da. Ben Fatma G.'nin eşiyle de birkaç defa görüştüm. Eşi, her türlü para yardımı yaptığını söyledi. Her türlü desteği sağladığını söyledi.

Parası olduğunu da biliyorduk. Hani bizim evimize geliyordu, yemek yiyordu. Biz her türlü anlaşıyorduk. Hiçbir sorun yoktu. Biz böyle bir şeyi gerçekten beklemiyorduk. Ev sahibimiz en son 10 gün önce güvenlik kamerası kayıtlarından çocukla çıkarken görmüş. Biz ondan sonra çocuğu hiç görmedik. Komşular Fatma G.'ye 'çocuğu getir de sevelim' demişler. Ben de gündüz aradım, 'Beraber dışarı çıkalım gezelim' diye. Ama çıkmak istemediğini söyledi. Daha sonra kendisi çocuğu alıp 1'inci kattaki komşuya ineceği söyledi, ama 1'inci kat oturan komşularımızla da konuştuğumda ''Hiçbir şekilde bize çocuğu getirmedi, aramadı, telefonu da açmıyor´ dedi. Biz çocuktan endişeleniyorduk ve çocukla ilgili şüphelerimiz doğru çıktı." diye konuştu.

Fatma G.'nin eve girdikleri andaki karşılaştıkları manzarayı da anlatan Üçel, "Bir kadın o evi, o hale getirene kadar uğraşamaz. Akıl sağlığı bozuk bir insan dahi evi o hale getirse bile bunu çocuğuna yapamaz. Benim de çocuğum var. Ben de çalışıyorum. Bakamayabilirim, bakıcıya veririm, çocuk yuvasına veririm. Ama bu kötülüğü ona yapıp da çocuğumu çöpün içine atıp da dışarıda gezemem. İçeride temiz çamaşır ve kıyafete dair hiçbir şey yok. Buzdolabı ağzına kadar yiyecek dolu. Tuvaleti pislik içinde. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylüyordu. Ben her zaman ona maddi, manevi destek oldum. Hep yanında oldum ama çocuğuna onu yapması, beni de hayal kırıklığına uğrattı" ifadesini kullandı.