Eskişehir'de yaşayan Mehmet Akif Biçer, bugün saat 11.30 sıralarında, balık avlamak için Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti'ne geldi. Biçer, balık avlarken dengesini kaybedip, suya düştü. Biçer, boğularak hayatını kaybetti.

ÇEVREDEKİLER DURUMU EMNİYETE BİLDİRDİ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından baraj göletinden çıkarılan Mehmet Akif Biçer'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.