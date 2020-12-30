Aylin Sözer cinayetinde bir tespit daha!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Kemal Ayyıldız, cinayetin ardından Aylin Sözer'in cep telefonundan banka hesabına girdi.

BANKA ONAY İŞLEMİNİ YAPMADI

260 bin lirayı kardeşine göndermeye çalıştı. Ancak EFT miktarı yüksek olunca banka yetkilileri Aylin Sözer'i aradı. Banka, Aylin Sözer'den cevap ve onay alınamayınca işlemi yapmadı.

ASİSTANINA "DÖVİZİ BOZDUR GETİR" MESAJI

Bunun üzerine Kemal Ayyıldız, yine öğretim görevlisi Sözer'in cep telefonundan asistanına mesaj attı. Verdiği şifreyle bankadaki dövizini çekmesini, bozdurup evine getirmesini istedi.

Durumdan şüphelenen asistanı da Aylin Sözer'i aradı. Ulaşamayınca da Sözer'in aynı binada yaşayan kardeşine durumu bildirdi.

Kardeşi ise hemen Aylin Sözer'in evine gitti. Ama kapı açılmayınca polise haber verdi. Ardından eve gelen polis, zanlıyı yakaladı ve Sözer'in cansız bedeni bulundu.

TUTUKLANDI

Korkunç olayla ilgili soruşturmada da zanlı, "Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

EŞİNİ DARBETTİĞİ İÇİN DAVA AÇILMIŞ

Öte yandan Kemal Ayyıldız'ın ayrı yaşadığı eşini 2014 yılında "eve geç geldiği" gerekçesiyle dövdüğü ve eve kilitlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı hakkında hakkında bu nedenle "eşe karşı basit yaralama ve hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldığı öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkemedeki sorgusunda evli ve üç çocuğu olduğunu söyleyen Ayyıldız, Aylin Sözer ile sosyal medya üzerinden 11 yıl önce tanıştığını, bu süreçte kesintili dönemlerde görüştüğünü iddia etti.

DHA'da yer alan habere göre, uyuşturucu madde kullandığını söyleyen Ayyıldız, olay günü de aşırı derecede uyuşturucu kullandığını, çocuklarını görmek için Mersin'e gideceğini söylediğini, bu nedenle tartıştıklarını ileri sürdü.

Tartışma sırasında uyuşturucunun etkisiyle şuurunu kaybetmeye başladığını söyleyen Ayyıldız, "Panikleyince gözüm karardı. O an iki defa daha bıçak salladım. Ama neresine geldiğini hatırlamıyorum. Yere düştü. Yatak odasına götürdüm. Daha sonra bıçaklanan yere havlu ile tampon yapmaya çalıştım. Ben sağlıklı düşünecek kapasitede olsaydım ambulans ve polisi çağırıp teslim olurdum" dedi.

'AKLİ DENGEM YERİNDE OLSA BU OLAYI YAPMAZDIM'

Kapıya Aylin Sözer'in kız kardeşinin geldiğini söyleyen Ayyıldız, "Polisler geldiği anda intihar etmeyi düşündüm. Kapının arkasına komidini çevirdim. Polislere karşı direndim. 'Ateş edeceğiz' dediler. 'Vurun beni' dedim. Şu anki aklım olsa... Ben neden bir insan öldüreyim. İçeriye kimse girmesin diye kapıya doğru alev attım. Sonrasında ufak bir pense ile doğalgaz borusunu patlatırken 3'ü birden patladı. Alevin yatak odasına gittiğini bilmiyorum. Ben sadece kapıya engel olmak amacı ile bunu yaptım. Neden yangın çıkardığımı da bilmiyorum. Akli dengem yerinde olsam bu olayı yapmazdım" dedi.

Olay günü Aylin Sözer'in asistanına kendisinin mesaj attığını söyleyen Ayyıldız, "Asistana 'ben internetten para gönderiyorum, çekip bana getirir misin' şeklinde mesajlar attım. Hiçbir kastım olmadan, tasarlayarak hiçbir harekette bulunmadım. O'na zarar vermek istemedim. Ben ona neden zarar vereyim. Sürekli onun için koşturuyordum. Pişmanım, boynumuz adalete karşı kıldan incedir" dedi.