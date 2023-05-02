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Aslıhan'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası belli oldu!

Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşi 34 yaşındaki Aslıhan Alkılınç'ın boğazını keserek öldüren, kayınvalidesi Şule B.'yi de yaralayan Ali Alkılınç'a ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezası verildi. Şüphelinin olaydan önce internetten 'şizofren nedir', 'aldatan eşi öldürmenin cezası', 'aldatma mesajları' ve 'hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı belirlenmişti

Giriş: 02.05.2023 - 08:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Elazığ'da Aslıhan Alkılıç'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası belli oldu!
Aslıhan'ı öldürmeden internette araştırmıştı! Cezası belli oldu!
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DHA

Elazığ'da olay, 9 Haziran 2020'de, Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

ÖNCE EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

DHA'da yer alan habere göre kendini 'sağlıkçı' olarak tanıtıp, zorla kayınvalidesi Şule B.'nin evine giren Ali Alkılınç, önce boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın boğazını kesti.

SONRA KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI

Daha sonra Şule B.'yi de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Aslıhan Alkılınç hayatını kaybetti, yaralanan Şule B. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yaralı halde sokakta bulunan Ali Alkılınç ise tedavisinin ardından tutuklandı.

İNTERNETTEN 'CEZAİ EHLİYET' KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Şüphelinin olaydan önce internetten 'şizofren nedir', 'aldatan eşi öldürmenin cezası', 'aldatma mesajları' ve 'hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı belirlendi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Alkılınç için karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden istenen raporun geldiğini, cezai ehliyetinin olmadığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

AĞIR MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS VERİLDİ

Heyet, sanığa Aslıhan Alkılınç'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, Şule B.'yi de yaraladığı gerekçesiyle 'öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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