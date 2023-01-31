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Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

Muğla'da, birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası 63 yaşındaki Canan Öner'e tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan 60 yaşındaki Uğur Öner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Öner'in, "Eve gelen bekçilere ve polislere şaşkınlıkla ablama tuz ruhu içirdiğimi söyledim. Olayın şokuyla böyle söylemde bulundum. Kabul etmiyorum" dediği öğrenildi

Giriş: 31.01.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
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DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde olay, 26 Ocak günü saat 23.00 sıralarında, Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi.

ABLASININ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Uğur Öner (60), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in (63) öldüğünü söyledi.

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Öner'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BAKMAKTA ZORLANDIM, TUZ RUHU İÇİRDİM"

Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Öner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"OLAYIN ŞOKUYLA BÖYLE SÖYLEDİM"

Uğur Öner'in, savcılıktaki ifadesinde, çarşıya çıkarak marketten kolonya aldığını söyleyip, "Sonra eve döndüm. Evde kolonyayı içtim. Daha önce tuvalet temizlemek için almış olduğum tuz ruhunu içmek istedim. Bir yudum aldım. Ağzımı yaktığı için tükürdüm. Sonra ablamın yanına gittim. Hareketsiz olduğunu gördüm. Bu sıralarda hava tam kararmamıştı hafif aydınlık gibiydi.

Akşam ezanının okunup okunmadığını bilmiyorum. Eve gelen bekçilere ve polislere şaşkınlıkla ablama tuz ruhu içirdiğimi söyledim. O anda olayın şokuyla böyle söylemde bulundum. Bunu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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