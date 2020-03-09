Son dakika... Almanya koalisyon hükümeti, Yunanistan'daki reşit olmayan sığınmacıların ülkeye girişine izin vereceğini açıkladı.

Sığınmacılar, Türkiye'den Avrupa'ya geçebilmek için Yunanistan sınırında 11 gündür beklerken, Alman hükümetinden bir karar geldi. Koalisyon hükümeti, Yunanistan'da reşit olmayan sığınmacıların Almanya'ya geçişine izin verileceğini ifade etti.