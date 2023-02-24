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7 kişinin öldüğü kazada şoförün cezası belli oldu!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin çarptığı minibüsteki 7 kişinin ölümüne ilişkin davada minibüs şoförü 52 yaşındaki Bilal Küllü, toplam 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Küllü son savunmasında, "Çok üzgünüm. Bunu bilerek yapmadım. Hepsi kardeşim ve beni kimse uyarmadı. Çok üzgünüm, keşke ben ölseydim" dedi

Giriş: 24.02.2023 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: 7 kişinin öldüğü kazada şoförün cezası belli oldu!
7 kişinin öldüğü kazada şoförün cezası belli oldu!
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DHA

Tekirdağ Ergene'deki Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021'de Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün (52) kullandığı fabrika işçilerinin taşındığı minibüse çarptı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

ŞOFÖR "ASLİ" KUSURLU BULUNDU

Minibüs şoförü Küllü'nün tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.

HER CAN İÇİN 20 YIL HAPİS İSTENDİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, minibüs şoförü Bilal Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi için de ayrı ayrı 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi istendi.

MAHKEME SON SAVUNMASINI İSTEDİ

Toplam 165 yıl hapsi istenen sanık Bilal Küllü, Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Ölenlerin yakınları, yaralılar ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, Küllü'den son savunmasını istedi.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Küllü, "Çok üzgünüm. Bunu bilerek yapmadım. Hepsi kardeşim ve beni kimse uyarmadı. Çok üzgünüm, keşke ben ölseydim. Defalarca oradan geçtiğimi söyleseler de geçmedim. Kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemem. Hakkımda şikayet olsaydı, şirket elimden anahtarı alırdı. Herkese yardımcı olurdum. Keşke evden çıkmasaydım; merdivenlerden düşüp, ölseydim" dedi.

TOPLAM 152 YIL 11 AY HAPİS CEZASI

Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, Bilal Küllü'ye daha önce sabıkası bulunmaması nedeniyle olası kastta indirim uyguladı. Mahkeme, Küllü'yü ölen 7 kişi ve yaralanan 5 kişi için toplam 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

"3 YETİMİM VAR, ADALET YERİNİ BULDU"

Kazada kız kardeşi Suzan ve eniştesi Halil Aksoy'u kaybeden Semra Çiçek, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "3 tane yetimim, öksüzüm var. Adalet yerini buldu, sadece bu. Çünkü 1 günde onları anasız, babasız, nefessiz bıraktı. Başka diyeceğim bir şey yok" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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