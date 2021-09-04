Yük treni servise çarptı! Ölü ve yaralılar var!

DHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, 59 ADS 755 plakalı işçi servisine Edirne'den gelip İstanbul yönüne giden yük treni çarptı.

Akılalmaz kazanın nasıl gerçekleştiği, hemzemin geçitte bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 6 ÖLÜ, 7 YARALI

DHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde yaşanan feci kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

TCDD'DEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TCDD Genel Müdürlüğü, Çorlu'daki kazanın, bariyerli, flaşörlü, korumalı olan, yaya ve araçlara kapalı durumdaki hemzemin geçitten işçi servis minibüsünün geçmesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır."

Tüm yaralıların en yakın hastanede tedavi altına alındığı, savcılığın olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı belirtilen açıklamada, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileğinde bulunuldu.