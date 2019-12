DHA

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü'nce hazırlanan rapora göre, 2008- 2017 yılları arasında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 687 kadın öldürüldü, illerin başında ise 26 kadın cinayetiyle İzmir bulunuyor.

JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü, jandarma sorumluluk bölgesinde 2008-2017 yılları arasında işlenen kadın cinayetlerine dair rapor hazırladı. Rapora göre, söz konusu 10 yıllık dönemde, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 687 kadın öldürüldü. Cinayet şüphelilerinin 286'sı eş, 78'i sevgili, 66'sı akraba, 54'ü diğer şüpheli, 42'si erkek evlat, 31'i kardeş, 30'u eski eş, 21'i baba, 9'u dini nikahlı eş, 8'i anne, 7'si kız evlat, 6'sı tek taraflı takip eden şüpheli ve 5'i komşu olarak kayıtlara geçti.

İLK SIRADA İZMİR YER ALDI

Rapora göre, jandarma bölgesinde en çok kadın cinayeti işlenen illerin başında ise İzmir yer aldı. İzmir'de 26, Antalya'da 24, Bursa'da 23, Mersin'de 23, Muğla'da 23 kadın öldürüldü.

'KADINLARIN ÖLDÜRÜLME ORANI BÜYÜKŞEHİRLERDE DAHA FAZLA'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Üyesi Hilal Susuz, büyükşehirlerde kadın cinayetleri vakalarının daha fazla yaşanmasını, şöyle değerlendirdi: "Kadınların öldürülme oranı büyükşehirlerde daha fazla oluyor. Çünkü modernleşen dünyada kadınlar kendi haklarını daha fazla arıyor. Kadınların kendi haklarını daha fazla araması elbette çok olumlu. Ama bir yandan da haklarını arayan kadınların erkek şiddetine maruz kalması ve bunun sonucunda hayatını kaybetmesi, elbette ki yasaların uygulanmamasını da neden olarak gösterirsek, olumsuz bir durum."

'YASALARIN UYGULANMAMASI SÖZ KONUSU'

Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini ifade eden Hilal Susuz, "Ciddi anlamda yasaların uygulanmaması söz konusu. Bunun önüne geçilebilir. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı 2011 yılında kadın cinayetlerinde neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Devlet 'Ben kadının yanındayım' deyip, cinsiyetçi politikaları bir kenara bıraktığında, kadın cinayetleri azalıyor" dedi.

'İZMİR MÜCADELE EDEN BİR ŞEHİR'

Kadınların şiddetin her türlüsünü bulundukları her yerde yaşadıklarını kaydeden Hilal Susuz, "Okul, iş yeri, ev, her ortamda, sokak ortasında kadınlar şiddetle yüz yüze. Ama İzmir'de olumlu gelişmeler de var. Örneğin İzmir'de takip ettiğimiz davalarda, emsal kararlar çıkıyor. İzmir mücadele eden bir şehir. Kentte şiddet var ama mücadele eden kadınlar da var. Kadınlar 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadele ediyor" diye konuştu.

'VERİLER ARASINDA FARKLILIKLAR BULUNUYOR'

JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü'nce hazırlanan raporu da değerlendiren Susuz, "Türkiye'de kadın cinayetleri verilerini sadece biz tutuyoruz. Devletin herhangi bir kurumu bu verileri tutmuyor diye yıllarca söyledik. Jandarmanın veri tutması olumlu karşılanmalı. Çünkü bir devlet mekanizması verileri tutuyor ve yıllardır kadın cinayeti ismi bile kullanılmazken, artık 'Kadın cinayeti' tanımı kullanılıyor. Ancak raporda yer alan veriler ile bizim tuttuğumuz veriler arasında farklılıklar bulunuyor" dedi.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANSIN'

Koruma altındaki bazı kadınların öldürülmesi olayını da değerlendiren Susuz, "Yasalar var ama bunun işleyişinde sıkıntı var. O nedenle koruma kararı olan kadınlar öldürülüyor. Devletin ciddi anlamda yasayı uygulamadaki eksiklikleri söz konusu. Bunlar da maalesef kadınların hayatına mal oluyor. İstanbul Sözleşmesi'nin her maddesi, etkin bir şekilde uygulansın. O zaman kadın cinayetlerinin durdurulabileceğini göreceğiz" diye konuştu.