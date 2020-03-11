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24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı binanın enkazında kalan ailelerden biri de 4 kişilik Yıldız Ailesi'ydi.

Mustafa Uc'un haberine göre, 2.5 yaşındaki Yüsra 24 saat, anne Ayşe Yıldız ise ondan 4 saat sonra sağ kurtarıldı. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne kız, bir ay süren tedavinin ardından 15 gün önce Fırat Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'ne sevk edildi. Mustafa Uc'un haberine göre Yüsra ve annesi bu hastaneye sevk edildikten sonra doktorların kararıyla aynı odaya alındı.

EŞİNİ VE OĞLUNU DEPREMDE KAYBETTİ, KIZIYLA HAYATA TUTUNDU

Depremde eşi Hüseyin Yıldız ve 12 yaşındaki oğlu Onur Yıldız'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ayşe Yıldız, kızıyla birlikte yeniden yaşama tutunmaya çalışıyor.

Deprem anında oğlunun "Anne beni kurtar, bana nefes ver" sözünü unutamadığını söyleyen Ayşe Yıldız, "Deprem anı çok zordu. Dünyada her şey bitti diye düşündüm. Allah o gün enkaz içinde sabır verdi. Sabır vermeseydi oradan kolay çıkamazdım. Kızımı o delikten çıkartamazdım. Sürekli oğlumun sesi aklımda. Çok mücadele etti. 'Anne beni kurtar. Anne bana nefes ver' diyordu. Taşlar üstündeydi. Çelik kapı üstündeydi. Oğlumun yaşadığını düşünüyordum. Sonradan öğrendim vefat ettiğini" dedi.

"YÜRÜYEBİLME UMUDUM VAR"

Deprem anında bacağından yaralanan Ayşe Yıldız, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "İlk başta çok zordu. Doktorların sayesinde sağlık durumum yavaş yavaş iyiye doğru gidiyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağım. Tedavilerim devam ediyor. Bir süre daha tedavim sürecek. Yürüyebilme umudum var" diye konuştu.

"KIZIM ONU TERK ETTİĞİMİ SANIYORDU"

Kızıyla tekrar bir araya geldiği için kendini iyi hissettiğini söyleyen Ayşe Yıldız; "Çok şükür Yüsra'nın da durumu iyi. Onun da ameliyatları bitti. Tek bir yarası kaldı. O da kapanırsa tedavisi biter. Bir kızım var. Allah onu bana umut olarak nasip etti. O da olmasaydı zor olurdu. Büyük bir mucize oldu. Bir ay ayrıydık. Kızım o sanıyordu ki onu terk ettiğimi sandı. Beni gördüğü zaman 'anne sen iyileş ben iyileştim, gel yanımda otur' diyordu. O bana destek oluyordu. 'Anneme ilaç verin, annemi iyileştirin' diye o bana destek oluyor. Moralim onun sayesinde biraz düzeldi. Sürekli o bana umut veriyor, destek oluyor" dedi.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Fırat Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Serdar Altuğ, Yüsra ve Ayşe Yıldız'ın tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Yüsra'nın bacağının alt kısmında kas ezilmelerinin olduğu bir doku kaybı mevcuttu. Biz bu süre içerisinde hem pansumanlarla hem ameliyatlarla yarasını kapattık. En son doku nakli yaparak yarasını kapatmış bulunmaktayız. Şu anda genel durumu iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Annesinin bacağındaki yaralar biraz daha fazla olduğu için onun tedavisi devam etmekte. Psikolojik olarak ayrı kalmasınlar diye biz aynı odada ikisini takip etmeye devam ediyoruz. Yüsra ile annesini odada bir araya getirmemiz hem kendileri için hem bizim için mutluluk verici bir durum oldu."