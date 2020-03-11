Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İddianamede, şüphelilere “Nitelikli cinsel saldırı", "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlamaları yöneltiliyor.

113 SAYFALIK YENİ İDDİANAME İDDİANAME

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 113 sayfalık iddianamenin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Adnan Oktar ve grubunun yargılandığı 226 sanıklı ana davayla birleştirmesi de talep edildi.

İDDİANAMEDEKİ İLK ŞÜPHELİ ADNAN OKTAR

İddianamede, bazı şüphelilerin ana davada şikayetçi olan isimleri, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları ifade ediliyor. İddianamede, şüpheli örgüt yöneticisi Adnan Oktar'ın müşteki K.M.S'ye karşı nitelikli cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiği öne sürülüyor.