İHA

Olayda, silahla yaralama olayına karıştıktan sonra gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan B.K.'nın cezaevine gönderilmeden önce yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

İHA'nın haberine göre, bunun üzerine olayla ilgili soruşturmaya katılan ve zanlı ile temasta bulunan 20 polis Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirilerek korona testi verdi.

Test yapılan polislerin, sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!