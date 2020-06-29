Mehmet Rıfat Gencer idaresindeki 65 V 2065 plakalı minibüs, ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Ovapınar Üçyol kavşağında şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 13 kişi, ambulanslarla Muradiye ve Erciş Devlet hastanelerine kaldırıldı. Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.