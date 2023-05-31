Yeğenine istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!

DHA

İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki Ö.Ç., iddiaya göre, 2021 yılı içinde, aynı apartmanda oturduğu dayısı 47 yaşındaki İ.A. tarafından birçok kez cinsel istismara uğradı.

ANNESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre bu durumu çocuğundan öğrenen anne, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

FİLM İZLEME BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından söz konusu olayla ilgili hazırlanan iddianamede; İ.A'nın, aynı apartmanda farklı dairelerde oturdukları yeğeni olan Ö.Ç.'yi film izleme bahanesiyle istismar ettiği belirtildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Bunun yanı sıra şüphelinin, mağdur çocuğa cinsel içerikli filmler izlettiği de iddianamede yer aldı. Okullar kapandıktan sonra İ.A.'nın, istismara devam ettiği de vurgulandı. İ.A.'nın Ö.Ç.'yi istismarı anlatması durumunda annesini öldürmekle tehdit ettiği de iddianamede yer buldu.

"ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI"NDAN CEZA İSTENDİ

Ö.Ç. hakkında hazırlanan adli görüşme ve psikiyatri raporuna göre verdiği ifadenin tutarlı olduğu da belirtildi. Toplanan deliller ışığında savcı, sanık İ.A. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Tehdit' suçlarından ceza talep etti. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

KENDİ ÇOCUĞUNA DA İZLETMİŞ

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de davaya dahil oldu. Burada yargılanmaya başlayan sanık, üzerine atılı suçlamaları reddetti ve Ö.Ç.'nin annesinin kendisine iftira attığını savundu. Tanık olarak dinlenen İ.A.'nın 24 yaşındaki oğlu da babasının kendilerine de cinsel içerikli filmler seyrettirdiğini söyledi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Duruşma arasında, babası hakkındaki ifadeyi mağdur çocuğun annesinin baskısı altında verdiğini ileri sürdü ancak mahkeme tarafından bu beyanlarına itibar edilmedi. Sanığın yargılanmasına, 22 Mayıs'ta devam edildi. Duruşmaya sanık İ.A. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık İ.A.'nın yeğeni olan, 12 yaşından küçük mağdura karşı zincirleme şekilde cinsel istismar ve tehdit suçunu işlediğini belirterek cezalandırılması talebinde bulundu.

18 YIL 9 AY HAPİS VERİLDİ

Son sözü sorulan sanık İ.A., suçsuz olduğunu savunup beraatini talep etti. Avukatların savunmalarının ardından karar açıklandı. Sanığın 12 yaşından küçük mağdura yönelik cinsel istismar suçunun sabit olduğuna kanaat getiren heyet, İ.A.'yı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık İ.A.'nın mağdur Ö.Ç.'nin dayısı olması sebebiyle ceza önce 15 yıl hapse, zincirleme olarak işlenmesi sebebiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çevrildi.

"İYİ HAL İNDİRİMİ" İLE 15 YIL 7.5 AYA MAHKUM OLDU

Sanık hakkında takdiri indirim (iyi hal indirimi) uygulayan heyet, sanığı 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık İ.A.'ya tehdit suçundan da 5 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.