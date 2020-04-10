10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 64 yaşındaki M.E. adlı kadını 250 bin doları dolandıran çete yakalandı.
Olay Kadıköy'de 4 Mart günü meydana geldi. Polise başvuran 64 yaşındaki M.E. adlı kadın telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikâyetçi oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre M.E., kendisini arayan kişinin "Biz emniyetten arıyoruz. Terör örgütü sizin adınıza hesap açmış ve adınıza kredi kartı çıkartmış. Para veya ziynet eşyanız varsa hemen korumaya almamız lazım. Operasyon yapacağız. Paranızı güvenceye alacağız' dediler. Ben de 250 bin dolar parayı onların istedikleri yere götürdüm" dedi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kadının arandığı telefon numarası incelemeye alındı. Ardından M.E.'nin parayı şüpheliye teslim ettiği noktayı gören güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
PARAYI ALAN KADIN ÇETE ÜYESİYLE BULUŞTULAR
Görüntülere göre bir parkın kenarında oturan şüpheli telefonla konuşuyor. Bir süre sonra parayı getiren M.E. kamera görüntüsüne giriyor. Kadının geldiğini gören şüpheli hemen ayağa kalkarak kadının önünü kesiyor. M.E. çete üyesiyle telefonla konuşurken, diğer çete üyesi içinde 250 bin dolar para olan paketi alıyor ve hızla uzaklaşıyor. Çevrede inceleme yapan polis, dolandırıcının olaydan sonra parayı taşıyan çetenin kadın üyesiyle yürüdüğü görüntüleri de elde etti.
ÖNCE ÇETENİN ELEBAŞI YAKALANDI
Telefon numarasından ve kamera görüntülerinden yola çıkan polis, biri kadın 6 kişilik çeteyi tespit etti. Fatih'te düzenlenen operasyonda çetenin lideri İsa Ç. yakalandı.
ARKADAŞLARINI SOYMAYA GİDERKEN YAKALANDILAR
Diğer çete üyelerini yakalamak için de harekete geçen polis ilginç bir olayla karşılaştı. Çetenin 3 üyesinin yine çete mensubu Ahmet B.'nin evini soymaya gittiği belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda çete üyeleri, Ahmet B.'nin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Devam eden operasyonda toplam biri kadın 6 kişi yakalandı. Evde yapılan aramalarda 5 bin 300 lira para ele geçirildi. 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!