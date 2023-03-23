Yasak aşk iddiası! İstanbul'da yaşandı! Cinayet kamerada!

İstanbul'da karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldüren zanlı teslim oldu - Haberler

DHA

İstanbul'da olay, Esenyurt Aşık Şenlik Caddesi'nde dün sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Savaş Çıkan karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Turan Dikmen 'i bir süre takip ettikten sonra başından vurdu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan Dikmen'in öldüğü belirlendi.

"PUSUYA YATIYOR, ARKADAN GELİP ATEŞ EDİYOR" Olay yerinde bekleyen saldırgan ise polis ekiplerini bekleyerek teslim oldu. Görgü tanığı Nedim Baskın, "Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda vuran her halde pusuya yatmış arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor" dedi.

EŞİNİN, MAKTUL İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ Bu arada Savaş Çıkan'ın polise verdiği ifadede, Esenyurt'ta geçtiğimiz aralık ayında balkondan atlayarak yaralanan eşi M.Ç.'nin Turan Dikmen ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

EŞİNİ 4 AY ÖNCE BALKONDAN ATTIĞI İDDİA EDİLDİ İddiaya göre aralık ayında, M.Ç. eşi ile tartıştıktan sonra balkona çıktı. M.Ç. balkondan atlayarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.Ç. ifadesinde önce kendisinin atladığını söyledi. ZANLI, 1 ŞUBAT'TA SERBEST KALMIŞ Ancak sonra ifade değiştirerek eşi ile kardeşinin kendisini balkondan attığını ifade etti. Savaş Çıkan ile kardeşinin, 1 Şubat'ta yakalanıp ifadeleri sonrası serbest kaldığı kaydedildi.