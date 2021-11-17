Uğur Akkuş’a hapis şoku

Türkiye’de Körfez sermayesine başta emlak olmak üzere yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Uğur Akkuş’un 2011’de Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı yönündeki iddialarla ilgili İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar verildi.

Show Haber'in haberine göre Manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen nitelikli dolandırıcılık davasında mahkeme 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Cezanın onanması durumunda Akkuş, 14 ay hapis yatacak.