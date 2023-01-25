Uçuruma yuvarlandı! 300 metrelik feci ölüm!

DHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sandıklı'ya bağlı Başağaç Köyü Çıngırak mevkiinde meydana geldi.

ARKADAŞI ARAÇTAN İNDİ DHA'da yer alan habere göre Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman, hafif ticari araçla Çıngırak mevkiine geldi. Süleyman Ç., burada hatıra fotoğrafı çekmek için araçtan indi.

ARAÇ 300 METRE AŞAĞI DÜŞTÜ Olayda hayatını kaybeden Yılmaz Kahraman. Bu sırada Yılmaz Kahraman’ın içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kayarak yaklaşık 300 metre yükseklikten taklalar atarak kayalık alana düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Süleyman Ç.’nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araç içerisindeki Yılmaz Kahraman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. CENAZESİ MORGA KALDIRILDI Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz Kahraman’ın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Süleyman Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.