Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Uçuruma yuvarlandı! Afyonkarahisar'da 300 metrelik feci ölüm!

Uçuruma yuvarlandı! 300 metrelik feci ölüm!

Afyonkarahisar'da, park halindeyken kayarak 300 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 40 yaşındaki Yılmaz Kahraman hayatını kaybetti. Bir kişi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Giriş: 25.01.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Uçuruma yuvarlandı! Afyonkarahisar'da 300 metrelik feci ölüm!
DHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sandıklı'ya bağlı Başağaç Köyü Çıngırak mevkiinde meydana geldi.

ARKADAŞI ARAÇTAN İNDİ

DHA'da yer alan habere göre Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman, hafif ticari araçla Çıngırak mevkiine geldi. Süleyman Ç., burada hatıra fotoğrafı çekmek için araçtan indi.

ARAÇ 300 METRE AŞAĞI DÜŞTÜ

Olayda hayatını kaybeden Yılmaz Kahraman.
Olayda hayatını kaybeden Yılmaz Kahraman.

Bu sırada Yılmaz Kahraman’ın içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kayarak yaklaşık 300 metre yükseklikten taklalar atarak kayalık alana düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Süleyman Ç.’nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araç içerisindeki Yılmaz Kahraman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz Kahraman’ın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Süleyman Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
Evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı
Evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.