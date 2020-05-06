Odunpazarı ilçesinde 2 katlı binanın 1'inci katında oturan 3 kişi, rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle 'Covid-19' testi yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, binada çalışma yaptı.

DHA'nın haberine göre, diğer 2 dairede oturan 15 kişinin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın girişini demir bariyerler ile kapattı.

15 kişinin temel ihtiyaçları ise Odunpazarı Kaymakamlığı'nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanmaya başladı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, binada yaşayanların sağlık durumlarını takibe aldı.

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