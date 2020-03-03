03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Devlet Bakanı tarafından açıklamada Hashimoto Seiko, Tokyo'nun Uluslararası Olimpiyat Komitesi(IOC) ile yaptığı sözleşmeyi koronavirüs salgını sebebiyle iptal etmeye zorlanabileceğini söyledi.
IOC başkanı Thomas Bach geçtiğimiz hafta organizasyonunun, koronavirüs yayılmasına rağmen Tokyo Olimpiyatlarını programa göre tutmaya "tamamen bağlı olduğunu" söyledi.
Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Bakanı Seiko, Japonya hükümeti ve Tokyo'nun 24 Temmuz'da başlaması nedeniyle hala spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya kararlı olduklarını ancak iptal etmeye zorlanabileceğini söyledi. Seiko salgının kontrol altına alınaması durumunda olimpiyatların yıl sonuna ertelenebileceğini ifade etti.
Öte yandan, oyunların durdurulmasının pahalıya mal olacağını vurgulayan Seiko, "Oyunların planlandığı gibi devam etmesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Japonya'nın Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak için şimdiye kadar 12 milyar dolar harcadığı biliniyor ve herhangi bir iptal veya erteleme durumunun Japon ekonomisine ciddi bir darbe vurabileceği belirtiliyor.
"ÖNCELİĞİMİZ OLİMPİYATLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK"
Japonya'da ekonomik canlanmayı da sağlayacak olan olimpiyatlara, Tokyo'nun Temmuz ve Ağustos aylarında ev sahipliği yapması bekleniyor. Yetkililerin oyunları iptal etmeyi ya da ertelemeyi düşündüğünü belirten Japonya Başbakanı Şinzo Abe, önceliğinin olimpiyatlara ev sahipliği yapmak olduğunu vurguladı.
Abe, hükümetinin daha fazla konuşlandırmaya hazır olduğunu, koronavirüsten korunmak için mali teşvik tedbirlerinin arttırılmasının mümkün olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgınıyla başa çıkmakta zorluk yaşayan Japonya Başbakanı, önümüzdeki birkaç haftada enfeksiyon sayısının neredeyse bine ulaştığını ve Japonya'da virüsün yayılmasını durdurmaya odaklandığını ifade etti. Koronavirüs salgınında, Japonya'da 12 kişi hayatını kaybetmişti.
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