AA

Alınan bilgiye göre, İverönü köyünde sulama göletine giren Hüseyin Gazi Kökçü (16) ile Fatih Kırık (16) bir süre sonra suda kayboldu.

AA'nın haberine göre, yanlarında bulunan bir çocuk, köylülere haber verdi. Vatandaşlar ise durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Tokat AFAD su altı ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu 2 çocuğun cansız bedeni göletten çıkarıldı. Cansız bedenler, savcının yaptığı incelemenin ardından da Erbaa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.