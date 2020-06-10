Saliha Çolak scolak@haberturk.com

TBMM Başkanlığı, "TBMM ana binada korona karantinası" iddialarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve söz konusu personelin cuma gününden bu yana işe gelmediği vurgulanan bilgilendirmede, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir."

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