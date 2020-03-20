Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarının ardından İstanbul'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

DHA'nın haberine göre, tarihi yarımadadaki sakinlik dikkat çekti. Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği tarihi yarımada havadan görüntülendi.