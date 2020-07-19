İstanbul'dan ev almak üzere oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars'a gelen Figen Karadağ'dan yakınları haber alamayınca Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce araştırma başlatıldı.
DHA'nın haberine göre, Emniyet müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulan özel ekip, kaybolan anne ve oğluyla ilgili 16 kişinin ifadesine başvurdu. Polis, yaptığı incelemede Figen Karadağ'ın İstanbul'a gitmeden önce bir ekmek fırınında birlikte çalıştığı M.S. ile arkadaşı A.S.'yi gözaltına aldı.
2 şüphelinin ifadesini alan polis, kısa sürede Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldükten sonra su kuyusuna atıldığını belirledi. Şüphelilerin yer göstermesi sonucu anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıkarılarak otopsi için adli tıpa gönderildi.
PARA TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞLER
Figen Karadağ'ın Kars'ın Selim ilçesi nüfusuna kayıtlı zanlılardan M.S. ile fırında çalışırken tanıştıkları, ev almak için kendisinden yardım istediği öğrenildi. M.S. ile arkadaşı A.S.'nin aralarında para yüzünden tartışma çıkınca anne ve oğlunu av tüfeği ile öldürüp, otomobille taşıdıkları cenazeleri su kuyusuna attıkları belirlendi.
Polis, yaptıkları incelemede su kuyusunun bulunduğu Cumhuriyet köyü yakınlarında suç aleti av tüfeği ile bir miktar parayı toprağa gömülü halde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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