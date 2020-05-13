İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medya üzerinde taciz iddiası ile başlayan kavgada kişi göğsünden bıçaklandı.

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Ofisyolu Caddesi'nde dün öğle saatleri meydana geldi. İddiaya göre, Ö.E. (33) sosyal medya üzerinden M.D.'yi taciz ederek buluşmak istedi. Buluşma yeri olarak belirlenen noktaya dini nikahlı eşi M.İ. ile giden M.D. beklemeye başladı.

M.D., eşi M.İ. ile konuşması sırasında çantasından çıkarttığı bıçak ile Ö.E.'yi sol göğsünden bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ö.E. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, olayın faili M.D. ve eşi M.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.