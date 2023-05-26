Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Ankara'da sopayla döverek öldürülmüştü... İşte istenen ceza! - Güncel haberler

Sopayla döverek öldürülmüştü! İşte istenen ceza!

Ankara'da, 31 yaşındaki Alper Altunay'ı sopa ve yumrukla darp ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 46 yaşındaki Arslan Çimen ve 38 yaşındaki Durali Çimen hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede delil olarak yer alan güvenlik kamerası görüntüsünde, Arslan Çimen'in Alper Altunay'ı darp ettiği, Durali Çimen'in de sopayla defalarca başına vurduğu görüldü

Giriş: 26.05.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Ankara'da sopayla döverek öldürülmüştü... İşte istenen ceza! - Güncel haberler
DHA

Ankara'da Alper Altunay (31), 29 Ocak'ta Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde husumetli olduğu Arslan Çimen (46) ve Durali Çimen'in (38) işlettiği oto yıkama dükkanına geldi.

SOPA VE YUMRUKLA FECİ DARP

DHA'da yer alan habere göre burada 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Durali ve Arslan Çimen, Altunay'ı sopa ve yumruklarla darp etti.

BEYİN KANAMASINDAN ÖLDÜ

Güvenlik kamerası kaydına da yansıyan kavgada, Durali Çimen'in sopa ile Altunay'ın başına birçok kez vurduğu görüldü. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, başına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan Altunay, olaydan bir gün sonra beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Altunay'ın yakınlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan Arslan ve Durali Çimen, 30 Ocak'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 15 Mayıs'ta tamamlanan iddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzurum'da yıldırım düştü, 18 yaşındaki çoban öldü
Erzurum'da yıldırım düştü, 18 yaşındaki çoban öldü
"HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı"
Borç yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı
Borç yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı
Yurt dışı oylarının tamamı Ankara'ya getirildi
Yurt dışı oylarının tamamı Ankara'ya getirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.