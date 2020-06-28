AA

Olayda N.A. (18) adlı şahıs, dün akşam saatlerinde yol kenarında oturan Caner Taşdöven'e (26) henüz belirlenemeyen nedenle, pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Hayatını kaybeden Caner Taşdöven

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan Taşdöven, arkadaşları tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.