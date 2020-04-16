AA

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvat köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, karantina kararının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı. Sivas'ta daha önce karantinaya alınan 16 yerleşim yeri ve bir apartmanda süreç devam ediyor.

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