İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ile FETÖ mensuplarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 3'ü de FETÖ şüphelisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken, 5'i ise serbest bırakıldı.