13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da bir yetkili bayiden kızına 157 bin liraya sıfır km lüks otomobil alan baba Mennan Şivecan, 4 yıl sonra öğrendiği gerçek ve sonrasında yaşadıklarıyla neye uğradığını şaşırdı.
Mennan Şivecan, kızına hediye etmek için 2015 yılında yetkili bayiden 157 bin 500 TL bedelle sıfır km bir otomobil satın aldı. Şivecan aracı 4 yıl sonra satmak istedi. İşte hayatını kâbusa çeviren günler bu kararla başladı. Sıfır diye alınan aracın ön kaputu boyalı çıktı. Mennan Şivecan, oto ekspertizde ortaya çıkan gerçekle hemen bayiye gitti. Bayi boyalı olduğunu kabul etti. Ancak bayinin ayıplı araçla ilgili herhangi bir işlem yapmaması üzerine Şivecan bu kez mahkemenin yolunu tuttu.
MAĞDURİYETİ GİDERMEK YERİNE OTOPARK ÜCRETİ İSTEDİ
Mahkeme sürecinde sıfır diye atılan otomobilin hasarlı olduğu bilirkişi raporuyla da tespit edilince Mennan Şivecan hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, aracın bayiye teslimine ve Şivecan'a 155 bin TL ödenmesine hükmetti. Teslim edilen aracın ücreti beklenirken, bu sefer firma temyize gitti. Aradan geçen 7-8 aylık dönemde ne para ödendi ne de yeni bir araç verildi. Şivecan'ın yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Mahkeme kararıyla yetkili bayi otoparkına çekilen ayıplı araçla ilgili bayi, mağduriyeti gidermek bir yana bir de üstüne otopark parası talep etti. Şok üstüne şok yaşayan Mennan Şivecan şimdi dört gözle üst mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
'SÜRECİ NE YAPMAYA ÇALIŞTIKLARINI ANLAMIYORUZ'
Mennan Şivecan, kızına aldığı araç sonrası yaşadıklarını Habertürk Whatsapp Hattı'na şöyle anlattı:
"Kızıma hediye olarak 2015 yılında Ankara'dan sıfır bir araç aldım. 4 yıl sonra aracın bana ful boyalı geldiğini satmak isterken öğrendik. Dava açtık; bilirkişi aracın ful boyalı geldiğini onayladı ve davayı kazandık. Hâkim kararında aracın 'Ayıplı aracın davalıya iade edilmesi, 155 bin 998,84 TL araç bedelinin davacıya ödenmesine' hükmetti. Biz aracımızı tutanaklarla teslim ettik. Firma davayı Yargıtay'a taşıdı. Biz aracımızı mahkeme kararıyla teslim ettik ancak aylar sonra bayiden bize aracımız için park ücreti istediklerini belirten bir yazı geldi. Kaç ay geçti üstünden hem arabasız kaldık hem de alamadığımız araç için firma park yeri ücreti parası istedi. Bizler bu süreçte maddi ve manevi çok mağdur olduk. Firma itiraz için Yargıtay'a götürdü. Süreci ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyoruz ve başka kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz."
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