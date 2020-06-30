Olayda, Ankara istikametine seyreden Ahmet D. idaresindeki 43 RC 393 plakalı otomobilin motor kısmı tünel girişinde alev aldı. Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

AA'nın haberine göre yangın, Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale Aracının müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.