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Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Pişkin savunma!

İstanbul'da 2021 yılında Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada akıl sağlığı yok denilen Yıldız hakkında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda "Suça karşı cezai sorumluluğu tam" değerlendirmesinde bulunuldu. Duruşmada söz hakkı verilen Yıldız, "Ben Yasemin'i yaralama kastıyla hareket etmedim. Olay günü beni tahrik edici sözler söyledi. Ambulansı da çağıran benim" dedi

Giriş: 17.05.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
YÜZSÜZLÜK! Son dakika haberi: Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralayan caniden skandal savunma!
Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Pişkin savunma!
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DHA

İstanbul'da, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın sevgilisi olan Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmek amacıyla, yanıcı ve yakıcı nitelikte kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre Uzunçelebi'nin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız bulunduğu cezaevinden getirilirken Yasemin Uzunçelebi´nin ablası Nazik Uzunçelebi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

'CEZAİ SORUMLULUĞU TAM'

Duruşmada Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu´nun Mehmet Yıldız hakkında akıl sağlığı yönünden rapor düzenlediği belirtildi. Raporda Yıldız´ın suç yönünden cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Söz hakkın verilen Mehmet Yıldız, "Ben Yasemin´i yaralama kastıyla hareket etmedim. Olay günü beni tahrik edici sözler söyledi. Ambulansı da çağıran benim. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Mehmet Yıldız´ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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