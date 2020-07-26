Alınan bilgiye göre, Kayadibi köyünde Adaköy Deresi'ndeki Atlak Gölü'ne giren Çetin Elikara'nın (44) suyun yüzeyine çıkmaması üzerine çevredekiler jandarmadan yardım istedi.

AA'nın haberine göre, Giresun İtfaiye Müdürlüğü ve AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu Elikara'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.