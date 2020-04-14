Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Mahkeme, Dalkuş’un,Kovid 19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre, delil karartma ihtimalinin bulunmaması gerekçeleriyle tahliyesine karar verdi. Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı konulan Dalkuş’un tahliyesi ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski savcı Mehmet Murat Dalkuş’un aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Kovid 19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre, delil karartma ihtimalinin bulunmaması gerekçeleriyle Mehmet Murat Dalkuş’un tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Sanık Dalkuş hakkında, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Mahkemenin verdiği tahliye kararı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.